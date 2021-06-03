Девушка узнала об измене парня в тату-салоне и жестко ему отомстила

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно татуировщик по имени Джейми Ло рассказал в TikTok необычную историю, которая привлекла внимание юезров сети.

Мужчина поведал, что однажды к нему на сеанс пришла пара. Молодые люди намеревались сделать парные тату с именами друг друга. Парень очень волновался перед процедурой, однако решился и сделал рисунок на своем теле с именем девушки, которую любит. Настала очередь его спутницы, однако во время процедуры она узнала неприятную правду о своем мужчине.

Как оказалось, тот ей изменял с лучшей подругой, поэтому девушка придумала жесткую месть. Когда она оказалась перед тату-мастером, то решила не делать рисунок, а парня специально пустила вперед. Таким образом обманутая девушка оставила на теле мужчины напоминание о его предательстве, которое останется на всю жизнь. Видео привлекло внимание юзеров и за непродолжительное время собрало свыше 10 миллионов просмотров и почти 3,5 миллиона лайков. -0-