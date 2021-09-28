Девушка узнала об измене своего парня с ее подругой и придумала оригинальную месть (Видео)

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok поделилась своей сильной историей, которая произошла с ней незадолго до этого.

Девушка делает различные украшения с гравировкой, которые приобрели популярность на просторах сети. В этот раз подобный подарок она решила преподнести своей лучшей подруге, но все оказалось не так просто. Блогерша узнала, что ее парень изменил девушке с ее лучшей подругой, поэтому вопрос о гравировке отпал моментально.

Дизайнер придумала оригинальную месть и преподнесла на день рождение своей подруге украшение, где красовалась одна надпись: "Валентина. Забирай мои объедки". Плюс к этому, вместе с украшением блогерша подарила подруге еще одну подвеску в виде змеи, чтобы она наверняка поняла суть послания. Такой ход восхитил юзеров, которые встали на сторону обманутой девушки и поддержали ее в комментариях. Неудивительно, что ролик быстро посмотрели огромное число раз. -0-