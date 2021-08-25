Девушка в двух фото показала, как депрессия кардинально влияет на ее жизнь 

Фото DOC
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно одна из пользовательниц Reddit разместила пару снимков, которые впечатлили юзеров.
Девушка в посте рассказала, что депрессия серьезно ее подкосила. Несколько недель она отказывалась от таблеток, которые ей выписал врач. Причина в том, что девушка набрала лишние килограммы. В этот период депрессия взяла над юзершей верх и она представила фото своей комнаты с грудой хлама, который закрывает весь пол.
Девушка в посте рассказала, что депрессия серьезно ее подкосила. Несколько недель она отказывалась от таблеток, которые ей выписал врач. Причина в том, что девушка набрала лишние килограммы. В этот период депрессия взяла над юзершей верх и она представила фото своей комнаты с грудой хлама, который закрывает весь пол.
Позже девушка поняла, что так жить нельзя и вновь начала принимать лекарства. Ей стало лучше, а в комнате наконец-то навели порядок. Два фото наглядно показали, как депрессия может кардинально повлиять на жизнь. В комментариях пользователи поддержали девушку, а сам пост быстро собрал более 80 тысяч лайков. -0-
Фото Reddit