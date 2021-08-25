Девушка в двух фото показала, как депрессия кардинально влияет на ее жизнь 













Позже девушка поняла, что так жить нельзя и вновь начала принимать лекарства. Ей стало лучше, а в комнате наконец-то навели порядок. Два фото наглядно показали, как депрессия может кардинально повлиять на жизнь. В комментариях пользователи поддержали девушку, а сам пост быстро собрал более 80 тысяч лайков. -0-















Фото Reddit



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!