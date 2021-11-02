Девушка в США очень убедительно повторила образ Мардж Симпсон и прославилась в сети (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнер из США Кадеджа Бэйлор недавно разместила в TikTok любопытные кадры, которые восхитили юзеров сети.

Девушка решила на Хэллоуин нарядиться популярным персонажем из мультсериала "Симпсоны". Для этого блогерша была намерена приобрести парик, напоминающий прическу Мардж, однако отказалась от задумки и решила сделать все своими руками.

За несколько часов девушке удалось очень убедительно повторить образ Мардж Симпсон, что понравилось юзерам сети и прославило дизайнера в TikTok. За короткое время кадры с преображением собрали свыше 3,5 миллиона просмотров и массу восторженных комментариев, а костюм стал один из лучших на Хэллоуине в этом году. -0-