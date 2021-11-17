Девушка в телефоне избавлялась от всего лишнего и сделала мучительное открытие (Видео)

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша недавно разместила в TikTok неоднозначный ролик, которых расторгал одних и вызвал бурное обсуждение у других.

Девушка решила избавиться в своем телефоне от всего лишнего и принялась удалять файлы. Когда дело дошло до сообщений, то девушка заметила, что очень много сообщений поступает с конкретного номера. Кто-то присылал голосовые записи по четыре раза в день, а то и чаще, с июля 2020 года. Этот факт заинтересовал блогершу и она прослушала все.

Оказалось, что девушка стала невольным абонентом для несчастной женщины, которая потеряла своего мужа. Она звонила на его старый номер, чтобы пообщаться с ним. Девушка не смогла сдержать эмоций и записала видео, чтобы узнать мнение людей и попросить совета — позвонить незнакомке или нет.

Этот вопрос разделили юзеров на два лагеря: одни предложили девушке ничего не делать с расстроенной женщиной, а другие пользователи посоветовали связаться и поддержать безутешную вдову. Обсуждение продолжается, однако история приковала внимание юзеров, ведь мучительное открытие, которое набрало более 3,8 млн просмотров, всех заинтересовало. -0-