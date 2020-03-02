Девушка в Великобритании спела по просьбе пранкера и обрела мгновенную популярность

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Кевин Фрешуотер разыгрывает людей в британском метро. Мужчина подходит к незнакомцам и просит продолжить известную песню.

В тот день пранкер не подозревал, чем это может обернуться. В подземке он выловил Шарлотту Аубери, которая поразила парня своими вокальными данными, а после и миллионы людей по всему миру.

Парень подошел к Шарлотте и предложил ей продолжить композицию из фильма "Звезда родиласьЙ". Каково же было удивление Кевина, когда девушка своим пением затмила многих популярных певиц. Оцените и вы!

Ролик с Шарлоттой посмотрели более 60 миллионов раз, а девушку уже пригласили на американское шоу Эллен Дедженерес. Там она вновь исполнит песню, а также получит годовой абонемент в Лондонское метро и $13 тысяч.

К слову, певица приобрела за несколько дней невероятную популярность. На ее аккаунт в Instagram уже подписались более полумиллиона человек, в том числе певица Ариана Гранде. Ранее в социальной сети у Шарлотты было четыре тысячи подписчиков.-0-