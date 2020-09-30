Девушка вернулась домой навеселе, но заботливый песик уложил ее спать - видео

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай удалось запечатлеть в доме девушки из США, после того, как она бурно провела ночь.

Жительница штата Айова поздней ночью вернулась домой с шумной вечеринки и была навеселе. На кадрах, которые Ханна Квинтус позже разместит в TikTok, можно увидеть, что из-под ног девушки уходит земля. Она сильно шатается и чуть не падает на журнальный столик, однако в этот момент к ней на помощь пришел заботливый питомец по кличке Джакс.

Собака заметила, что с ее человеком что-то не то и животное решило действовать. В самый критический момент, пес встает на задние лапы и толкает девушку в сторону кровати, чтобы она оказалась в горизонтальном положении.

На утро девушка ничего не помнила и смогла увидеть ее ночную подготовку ко сну с камеры. Сначала она не поняла, что произошло, но позже удивилась и решила роликом поделиться в социальной сети, где видео уже посмотрели более 3 млн раз. -0-