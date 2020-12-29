Девушка во время фотосессии бросила собакам капусту, а их реакция превзошла все ожидания (Фото)

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф из Великобритании по имени Лиз Грегг нашла забавный способ, как изменить отношение людей и животных к брюссельской капусте.

Для этого она взяла трех песиков и устроила с ними фотосессию, а кадрами поделилась в Instagram. Лиз устроила фотосессию с золотым ретривером Эльзой, кокер-спаниелем Долли и метисом бордер-колли и пуделем Джини. Девушка бросала животным капусту как мячик, а те, в свою очередь, очень необычно реагировали на новую игрушку.

Неудивительно, что фотографии привлекли внимание юзеров, которые завалили посты множеством лайков. -0-