Девушка во время прогулки по пляжу наткнулась на странное существо, похожее на инопланетянина (Фото)

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Сан-Франциско, прогуливаясь по местному пляжу, сделала неожиданное открытие, пишет Daily Mirror.

22-летняя студентка Элеонора Морган гуляла по пляжу и наслаждалась потрясающим днем, когда увидела нечто странное. На берегу океана лежало что-то, напоминающее инопланетянина.

Девушка была потрясена увиденным, ведь голова "инопланетянина" была в форме треугольника, а длина тела составляла более одного метра. Разумеется, Морган сделала фото и загрузила кадр в сеть, где рыбу быстро идентифицировали.

Фото Mirror, Goodfon

Сначала пользователи сети предположили, что девушка могла наткнуться на гигантского кальмара, однако представители исследовательского института Океанариума в Монтерее опровергли эту версию. По их словам, студентка обнаружила на пляже лопатоноса.

Лопатоносы могут жить до 11 лет. Пора зрелости у них наступает в семь-восемь лет. Самцы достигают длины 120 сантиметров, а самки - 137 сантиметров.-0-