Девушка впала в истерику, когда нечто странное промелькнуло у нее за спиной (Видео)

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в TikTok появился ролик, который заставил волноваться огромное число юзеров.

Девушка решила записать совместный ролик с другим блогером. Все шло хорошо и кадры получились очень милыми, но только до того момента, когда нечто странное промелькнуло за спиной женщины.

Девушка не сразу заметила силуэт на заднем фоне, но после впала в истерику. Ее охватил страх, поэтому она позвонила родителям, чтобы те к ней приехали. Никто из семьи и юзеров социальной сети не смог определить, что же это было, однако момент серьезно перепугал всех. -0-