Девушка вызвала большие споры среди людей, когда ввела неожиданное правило для своей свадьбы

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из Нью-Йорка стала героиней бурного обсуждения после публикации ролика в TikTok, где она называет жесткое правило для своей будущей свадьбы.

Пара намерена провести свадебную церемонию в следующем году. Они уже выбрали место и наряды, однако молодожены решили ввести жесткую рекомендацию для своих гостей - им запрещается брать с собой своих маленьких чад.

На сайте, где блогерша делиться последними новостями, она рассказала подробнее о неожиданном правиле. "Хотя мы любим ваших малышей, это мероприятие только для взрослых, не считая нашего носителя колец!" - указано на сайте. Тиктокерша добавила, что решение не приглашать на свадьбу детей было принято совместно с ее близкими.

Видео собрало массу просмотров и вызвало большие споры среди людей. Одни посчитали, что подобное нововведение спасет и защитит церемонию, а другие, напротив, уверены, что свадьба не будет такой милой. Впрочем, споры продолжаются, а кадры уже собрали более миллиона просмотров.-0-