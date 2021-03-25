Девушка вызвала зависть всех женщин, когда рассказала о своей необычной мутации (Видео)

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok жительница США поделилась откровением, которое привлекло внимание мужчин и вызвало зависть миллиона женщин.

Девушка по имени Наташа Ламарш рассказала в сети, что у нее есть необычная особенность организма, которую врачи называют мутацией. Медики диагностировали американке особый вид алопеции, который нарушает рост волос на всем теле, кроме головы, ресниц и бровей.

Этот факт впечатлил многих юзеров, а женщины принялись писать завистливые комментарии. Впрочем, по словам девушки, не все так радужно. Она рассказала, что в отсутствии волос на теле есть свои минусы. В частности, жительница США всегда мерзнет, даже в жару. Кроме этого, на ее теле часто возникают синяки и шрамы даже от незначительных повреждений. -0-