Девушка захотела себе стильную прическу, но результат только рассмешил всех (Видео)

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Кензи разместила в TikTok ролик, который привлек внимание пользователей.

Жительница Канады захотела себе стильную прическу. Она нашла подходящий вариант, записалась к мастеру, однако дальше все пошло не по плану. Смена имиджа, когда Кензи намеревалась сделать прическу длиной до плеч и с эффектом пляжных волн, обернулась настоящим провалом, ведь на конечный результат без смеха смотреть было невозможно.

Видно, что парикмахер отрезала верхний слой волос на уровне ушей, оставив нижний слой длинным - так она хотела создать эффект многослойности и объема. Кадры стали вирусными и собрали более 1,2 млн просмотров, а пользователи в комментариях поддержали девушку.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ