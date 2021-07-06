Девушка захотела узнать, что будет, если промолчать на признание в любви от парня - его реакция бесподобна!

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка поделилась кадрами интересного эксперимента над своим молодым человеком.

Жительница США снимала на видео своего парня, который всегда говорит ей признание в любви. В ответ на это девушка всегда отвечала: "Я тоже". В этот раз она решила узнать, что будет, если промолчать и в итоге записала на видео бесподобную реакцию парня.

В очередной раз парень говорит: "Я люблю тебя" - и не получает ответа. После этого мужчина начинает признание в любви говорить громче и переходит на крик, а после сообразил, что происходит.

Девушка еле сдерживала смех, но смогла спросить парня: "Почему ты кричишь?" Молодой человек в тот же миг отвечает: "Ты же знаешь, я могу и громче, правда?" И показал все на практике. Этот момент не оставил юзерам шанса, ведь они уже смеялись от души. Неудивительно, что видео быстро собрало более 1,5 миллиона просмотров. -0-