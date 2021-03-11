Девушка заказала штаны, примерила их и развеселила сеть

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка из США показала свою новую покупку в интернете и еще раз всех убедила, что шоппинг в сети - лотерея.

Девушка рассказала, что ей приглянулись брюки мятного цвета и с надписью на карманах. Она решила их заказать, но после доставки не смогла сдержать смех. Оказалось, что предмет гардероба был длинным. Чтобы наглядно показать фиаско от производителя, девушка легла рядом со штанами, которые оказались больше ее роста почти в два раза.

Этот момент буквально развеселил юзеров сети, которые оставили множество забавных комментариев, а сам ролик быстро посмотрели более 2,2 миллионов раз. -0-