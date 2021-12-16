Девушка заметила в своем городе уникальное и прекрасное природное явление (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 16 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:40 ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь прибыл в Гродно 16 декабря Регионы
17:38 Еще три объединения признаны экстремистскими формированиями Происшествия
17:38 Мысливец: социсследование "Беларусь. Мнение о будущем" выявило достаточно четкие тенденции Общество
17:37 МИД РФ: возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России Политика
17:20 Афанасьева: сохранение Брестской крепости позволяет отстаивать историческую правду Общество
17:12 Сотрудники МЧС спасли лошадь, застрявшую в прицепе Происшествия
17:09 Беларусь благодарит братский Азербайджан за последовательную и бескомпромиссную поддержку Политика
17:08 Победителей конкурса "Познай Беларусь" назовут в Минске 17 декабря Общество
17:03 В Нигерии от лихорадки Ласса с начала года умерли 80 человек В мире
16:55 В театрах и Центре культуры Витебска стартуют новогодние представления для детей Регионы
16:50 Сто лет делу милосердия: в Гомеле чествовали волонтеров и сотрудников Красного Креста Регионы
16:45 Винокурова: сохранение социальных гарантий - достижение Беларуси и ее перспектива Общество
16:44 В Слуцке у двух закладчиц изъяли более 1 кг психотропов Происшествия
16:42 В Малорите водитель сбил пешехода и скрылся: возбуждено уголовное дело Происшествия
16:40 Резиденция Деда Мороза откроется 25 декабря на "Линии Сталина" Регионы
16:39 Транспортные предприятия Беларуси в январе-ноябре перевезли 354,3 млн т грузов Экономика
16:39 На повестке дня ОДКБ стоит налаживание сотрудничества с Китаем Общество
16:35 Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре выросло на 6,7% Экономика
16:26 ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 2,3% Экономика
16:22 Эксперт: современные технологии должны стать драйвером в развитии экономики регионов Регионы
16:18 Определились призеры рождественского турнира по боулингу по программе Special Olympics Спорт
16:17 Пиневич назвал практикоориентированность визитной карточкой белорусского медобразования Общество
16:12 Три лаборатории Минска будут выдавать результат ПЦР-теста на COVID в день сдачи анализа Регионы
16:10 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1596 пациентов с COVID-19, выписаны 1933 Общество
16:08 В Солигорске во время драки мужчина ранил другого ножом Происшествия
15:59 Более 3,26 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
15:46 МВД: необходимо углублять межведомственное взаимодействие в борьбе с педофилией Общество
15:40 В Добруше фигурант осужден на год колонии за оскорбление Президента Происшествия
15:23 Отец новорожденной из ТЛЦ: жена сказала, что такого качества медпомощи не видела никогда Общество
15:22 На объектах ж/д транспорта усилен контроль за соблюдением мер безопасности Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
16 декабря 2021, 16:52

Девушка заметила в своем городе уникальное и прекрасное природное явление (Видео)

Фото из Instagram
Фото из Instagram

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Нижегородской области, которая живет рядом с рекой Ока, недавно отправилась на водоем, где и заметила потрясающее природное явление. Кадры разместили в Instagram.

Девушка отправилась на замерзшую реку, где и обнаружила "ледяные цветы". На поверхности льда недалеко от берега образовалась целая "клумба цветов" - природное явление, когда тонкие пластины льда складывается в узоры, внешне напоминающие лепестки. Они образуются из-за сильных перепадов температуры между воздухом и водой: когда температура льда составляет около нуля градусов, а температура окружающей среды - ниже 20 градусов мороза. При этом лед должен быть очень тонким.

Кадры восхитили пользователей, которые ранее ничего подобного не видели. Неудивительно, что ролик приобрел популярность и быстро собрал огромное число просмотров.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
природа
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото andreearaicu Блогерша провела эксперимент и оставила у себя в шкафу минимум одежды (Видео)
Кадр из фильма "Матрица" Киану Ривз раскрыл в интервью истинный смысл новой части "Матрицы"
Фото из архива Мальчик случайно заказал с телефона отца сладостей более чем на $1000
Фото СИНЬХУА ФОТОФАКТ: Заснеженная степь в Синьцзяне
Фото ESA На Марсе обнаружили большие объемы льда
Скриншот из видео  Ему так удобно: необычный кот удивил сеть своими предпочтениями в отдыхе (Видео)
Главное
Во время совещания Насыщение рынка и недопустимость роста цен. Лукашенко о задачах в условиях санкционных контрмер
"Думайте, как помогать!" Лукашенко требует дать зеленый свет отечественным производителям
Ситуация далека от критичной. Снопков рассказал о влиянии западных санкций на экономику
Одобрены Минздравом, подойдут каждому. Топ-5 фактов про белорусские фитоБАДы
Топ-новости
Лукашенко расставил точки в вопросе работы НКО в Беларуси
Лукашенко: надо отстраивать новую Беларусь
Лукашенко: Запад не покидает попыток снизить уровень интеграции в Евразии
Беларусь благодарит братский Азербайджан за последовательную и бескомпромиссную поддержку
Более 76% белорусов оценивают отношения Беларуси и России как дружественные и нормальные
Эксперты: подготовка кадров для атомной отрасли в Беларуси на высоком уровне
Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²!
Илья Шиманович показал второй результат в квалификации на ЧМ по плаванию на короткой воде
МИД РФ: возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России
Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре выросло на 6,7%
Беларусь подтверждает приверженность международным договорам по контролю над вооружениями
Huawei провела первый в Беларуси саммит по цифровой энергетике. Какие новинки представили на форуме
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1596 пациентов с COVID-19, выписаны 1933
Петришенко: БГМУ котируется во всем мире
Перцов: мы должны бороться за каждого читателя
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.