Девушка заметила в своем городе уникальное и прекрасное природное явление (Видео)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Нижегородской области, которая живет рядом с рекой Ока, недавно отправилась на водоем, где и заметила потрясающее природное явление. Кадры разместили в Instagram.

Девушка отправилась на замерзшую реку, где и обнаружила "ледяные цветы". На поверхности льда недалеко от берега образовалась целая "клумба цветов" - природное явление, когда тонкие пластины льда складывается в узоры, внешне напоминающие лепестки. Они образуются из-за сильных перепадов температуры между воздухом и водой: когда температура льда составляет около нуля градусов, а температура окружающей среды - ниже 20 градусов мороза. При этом лед должен быть очень тонким.

Кадры восхитили пользователей, которые ранее ничего подобного не видели. Неудивительно, что ролик приобрел популярность и быстро собрал огромное число просмотров.-0-