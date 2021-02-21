Девушка запечатлела на видео ревность попугая и повеселила сеть

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка опубликовала на Reddit забавный ролик, который пришелся по вкусу пользователям.

Хозяйка милого попугая решила продемонстрировать юзерам, что не только большие животные могут ревновать. Зачастую, в сети появляются ролики с кошками или собаками, однако опубликованные кадры доказывают, что и пернатым свойственная ревность.

Девушка для своего видео взяла резиновую утку и поставила ее на колено, а после принялась нежно почесывая игрушку. Разумеется, это заметил попугай, который уже через секунду прилетел к "конкуренту". Не церемонясь, птица ревностно сбросила утку, чем и повеселила сеть. Юзеры отметили, что пернатый оказался гораздо ревнивее, чем "некоторые бывшие". Впрочем, это и помогло ролику собрать более 103 тысяч лайков. -0-