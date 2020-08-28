Девушка запечатлела "одержимую" куклу и перепугала соцсети - видео

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США поделилась в TikTok роликом, который впечатлил и ужаснул пользователей.

Девушка рассказала, что приехала на выходные к родственникам. В один из моментов она оказалась в одиночестве на втором этаже. Ее не прекращало покидать очень странное чувство, а когда она обернулась, то в буквальном смысле принялась бежать.

Американка заметила в шкафу на верхней полке куклу, которая начала как "одержимая" двигать ногами. Разумеется, от такого зрелища не только у девушки застыла кровь в жилах, но и у юзеров. "За пять секунд до того, как я выскочила из дома и бросила в него спичку", - написала в подписи к ролику женщина.

Жительница США отправилась к родственникам рассказать о случившемся, однако мало кто ей поверил. Теперь семья разбирается в причинах. В свою очередь, ролик быстро набрал миллионы просмотров, а пользователи отметили, что кадры пощекотали им нервы. -0-