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Калейдоскоп
12 октября 2021, 10:10

Девушка записала реакцию котенка на ее уход из комнаты - больше она никогда его не оставит! (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка по имени Эшли Лайла в TikTok разместила видео, которое растрогает даже самого угрюмого человека.

Юзерша включила камеру на телефоне и оставила гаджет в комнате, чтобы запечатлеть реакцию ее питомца. После женщина вышла из помещения, после чего и началось самое милое. Котенок не находил себе места и ходил кругами, так и смотря жалобным взглядом на дверь. Раньше Эшли каждый день проводила с любимцем, но теперь девушке нужно выходить на работу, поэтому ей было интересно, справится ли животное с одиночеством.

Ка оказалось, для малыша это стало не такой уж простой задачей. В какой-то момент кот даже начал плакать, но его радости не было предела, когда Эшли вернулась. Теперь девушка намерена больше никогда не оставлять питомца одного. Кадры растрогали юзеров, которые уже посмотрели видео более полумиллиона раз. -0-

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