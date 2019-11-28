Девушка застряла в дымоходе, когда пыталась попасть в дом к подруге

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел с подругами из американского города Финикс, который находится в штате Аризона, сообщает телеканал FOX10 Phoenix.

Вечером 27 ноября девушки гуляли и вернулись к дому одной из них. Родители 17-летнего подростка были в кино, а жилище было заперто. Однако девушки решили любым способом проникнуть в здание.

Подростки совершили множество попыток, но ни одна из них не увенчалась успехом. Тогда в голову одной из подруг пришел гениальный план: они решили проникнуть в жилище через дымоход.

Девушки забрались на крышу, залезли в печную трубу и… застряли. Может быть подростки этого не ожидали, но позже выяснилось, что дымоход был заблокирован.

Когда девушки поняли, что попали в курьезную ситуацию, то начали паниковать и звать на помощь. Приехали пожарные. Спасателям потребовалось 40 минут, чтобы достать неудачливых подруг из дымохода.

Подростки были покрыты сажей с ног до головы, однако обошлось без травм. Разумеется, к этому времени уже и родители подоспели, которые отчитали девушек. -0-