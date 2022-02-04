Девушки-близнецы из США родили детей в один день

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Близнецы из штата Вирджиния Рейчел и Ким стали героинями удивительной истории, которая очаровала людей. Об этом пишет Daily Star.

Девушки являются однояйцевыми близнецами, в 2017 году они познакомились со своими будущими мужьями. Сначала близнецы вышли замуж в один день, а спустя пять лет им удалось родить детей с разницей в два часа.

В августе 2020 года сестры Сондерс узнали о беременности. Через девять месяцев женщины отправились рожать в один роддом. Роды прошли успешно и теперь малыши много времени проводят вместе.-0-

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