Девушки дружили 17 лет, а после сделали невероятное открытие

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две девушки из штата Пенсильвания дружили 17 лет, пока не узнали о себе правду. Об этом пишет UPI.

31-летняя Эшли Томас и 29-летняя Тойа Уимберли встретились в шестом классе и между ними завязалась крепкая дружба. 15 лет назад Томас выяснила, что ее вырастил приемный отец, а о своем биологическом папе она ничего не знала. Пролить свет на историю могла мама девочки, но она, к сожалению, умерла, так и не произнеся имя настоящего отца.

Девушки выросли, и сделать невероятное открытие им позволил случай. Одна из знакомых подружек в Facebook увидела фотографию отца Уимберли и сразу узнала в нем мужчину, который когда-то встречался с мамой Томас.

После 17 лет дружбы девушки решили сделать тест ДНК, и им открылась невероятная правда. Оказывается, их догадка, что у подруг может быть общий отец, была правдой. Тест подтвердил, что Томас и Уимберли кровные сестры.

После такого открытия все встало на свои места. Теперь девушки поняли, почему они так похожи, любят одни занятия и стали подругами еще в шестом классе. Сам отец девушек признался, что был ошарашен такой новость, но очень рад, что у него есть еще одна красавица дочь.-0-