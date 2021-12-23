Девушку травили в школе из-за брекетов, но время преобразило ее до неузнаваемости (Видео)

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из США по имени Кеннеди Карпентер разместила недавно в TikTok любопытные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Девушка решила представить миру небольшое видео школьных времен, когда она носила брекеты. Героиня ролика сидит перед камерой в майке и с небрежным пучком на голове, на кадрах также отчетливо видны брекеты. Девушка призналась, что из-за них она часто становилась объектом насмешек в школе. Впрочем, время преобразило ее до неузнаваемости. И только в лучшую сторону.

На следующем снимке, который Кеннеди Карпентер сделала недавно, перед камерой совершенно другой человек. Блогерша позирует в белой рубашке поверх черного белья. Ее волосы собраны в аккуратный хвост, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Видно, что Карпентер повзрослела, увеличила губы, нарастила ресницы и сняла брекеты. Такое преображение удивило юзеров, а ролик быстро стал вирусным, собрав сотни тысяч просмотров и массу восторженных комментариев.-0-