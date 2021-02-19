Девушку уволили с работы из-за слишком красивой внешности. Как она выглядит?

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неоднозначная история произошла с девушкой из Румынии. Внимание на это обратило издание The Sun.

27-летняя Клаудия Арделеан обладает не только острым умом, но и очень привлекательной внешностью. Именно из-за последнего у нее и возникли проблемы на работе. Девушка устроилась в одну из больниц Румынии. Она была счастлива и прекрасно справлялась со своими обязанностями в качестве представителя муниципалитета.

Своей радостной новостью Клаудия решила поделиться в Instagram и после этого все пошло не так. Злые люди упрекнули девушку, что она получила эту должность только из-за внешности, однако никто не собирался обращать внимание на ее два высших образования. Высказывания завистников заметило руководство больницы и уволило девушку с работы из-за слишком красивой внешности. В прошлом Клаудия была моделью и выиграла несколько конкурсов красоты.

Впрочем, это не сильно расстроило девушку, ведь позже она нашла высокооплачиваемую работу по образованию, а свое увольнение решила не комментировать. -0-