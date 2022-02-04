Диетолог рассказала, зачем нужно пить воду сразу же после кофе

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики рекомендуют после каждого приема кофе запивать напиток водой. Зачем и когда лучше пить кофе – рассказала диетолог Антонина Саволюк.
Специалист посоветовала наслаждаться бодрящим напитком во время завтрака, между перекусами, пишет РИА Новости. Кофе обезвоживает организм и "окисляет" кислотно-щелочной баланс, а вода такое воздействие нейтрализует.
Ранее сообщалось, что кофе снижает риск развития рака почки, снижает артериальное давление. Но употреблять этот напиток медики рекомендуют в умеренных дозах: не более трех чашек в день.-0-
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