Дикая коала попала на видео и раскрыла ученым тайну своего вида

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Сиднейского университета сделали открытие спустя 13 лет исследований. Им удалось в дикой природе запечатлеть коалу и узнать, как эти животные пьют воду. Об этом сообщает Daily Mail.

Долгое время исследователи считали, что коалы вовсе не пьют жидкости, а всю необходимую влагу получают через пищу – листья эвкалипта. Все изменила фотоловушка, которая смогла записать одну из коал в самый разгар пополнения водных запасов организма.

Коалы, живущие в неволе, могут пить воду из бутылок или шлангов и бассейнов. На кадрах запечатлены животные из штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, которые раскрыли ученым секрет своего вида. Оказывается, что в естественной среде обитания коалы предпочитают пить воду, облизывая стволы деревьев, по которым стекает вода во время дождя.

Так коалам не нужно слазить с деревьев, на которых они живут. Ученые в восторге от новой информации. Они также считают, что знание о том, как животные пьют воду - еще один весомый аргумент против вырубки лесов. -0-