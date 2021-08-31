"Дикая кошка": Анна Семенович предстала перед камерой в смелом образе

Анна Семенович. Фото из Instagram
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Семенович решила ответить всем завистникам и разместила необычный кадр в Instagram.
Знаменитость сделала смелый кадр, примерив на себя "дикий" образ. Для этого певица приняла решение превратить свою прическу в косички, а нарядом стала полосатая накидка. Впечатляющий вид Анны Семенович не остался без внимания фолловеров.
Люди мигом сравнили артистку с "дикой кошкой" и "непокорной тигрицей", а также завалили Анну Семенович массой разнообразных комментариев и тысячами лайков. -0-