"Дикая кошка" - Ирина Шейк предстала в соблазнительном леопардовом образе

Ирина Шейк. Фото из Instagram
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фотографию, для которой примерила "дикий" образ.
Звезда модного подиума для фотосессии выбрала легкое платье с леопардовым принтом, а для пущего эффекта локацией съемки стала кровать с таким же рисунком. От количества леопардовых пятен начинает рябить в глазах, однако соблазнительная улыбка и утонченные черты Ирины Шейк сразу приковывают к себе внимание.
Неудивительно, что фотография быстро собрала сотни тысяч лайков, а в комментариях фолловеры завалили Ирину Шейк комплиментами: "Ты прекрасна", "Дикая и прекрасная кошка", "Какая же ты невероятная". -0-