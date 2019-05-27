Дикая панда-альбинос впервые попала на видео

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из бамбуковых лесов Китая впервые в дикой природе была снята на видео большая панда-альбинос, сообщает американская телекомпания CNN .

Уникальное видео было сделано на территории Национального парка Волонг, расположенном в южной провинции Сычуань.

Ранее в дикой природе не было замечено ни одной большой панды-альбиноса. Предполагается, что обнаруженной особи примерно один или два года. По словам исследователя Пекинского университета Ли Шэна, панда выглядит сильной, ее походка устойчивая, следовательно, можно предположить, что генетическая мутация не сильно повлияла на жизнедеятельность зверя.

В заповеднике планируется установить больше камер, чтобы можно было наблюдать за развитием животного и его взаимоотношениями с другими представителями вида.

Как правило, животные-альбиносы чаще своих сородичей подвергаются нападениям хищников, так как их легче обнаружить и у них плохое зрение.

В настоящее время большая панда классифицируется Международным союзом охраны природы как исчезающий вид. По имеющимся данным, в дикой природе осталось всего 1864 особи.-0-