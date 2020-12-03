Дикие пчелы атаковали два самолета в аэропорту Индии (Видео)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рой диких пчел задержал вылет двух воздушных судов в аэропорту Калькутты в Индии. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Отмечается, что насекомые появились на авиалайнере 29 ноября. Огромный рой облюбовал самолет, когда тот находился в зоне посадки пассажиров. Сотрудники воздушной гавани решили использовать пожарную машину и это сработало.

На следующий день рой вернулся и разместился уже на другом лайнере. В этом случае тоже потребовалась помощь пожарной службы. Оба рейса вылетели на час позже, а специалисты не могут точно сказать, что стало причиной такого поведения пчел.

Они считают, что их первоначальный улей стал нежизнеспособным из-за болезней, вредителей или каких-либо изменений окружающей среды, либо колония его переросла. К слову, из-за сокращения популяции пчел эксперты просят не истреблять насекомых, если они роятся в различных местах. В этом случае лучше вызвать специалистов, которые могут вручную переместить улей в более безопасное место. -0-