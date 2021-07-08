Дикий кабан покупался в Балтийском море и повеселил отдыхающих (Видео)

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из туристов, который отправился отдыхать на берег Балтийского моря, стал свидетелем необычной картины.

Туристы спокойно отдыхали на пляже, когда их взор привлек странный "купальщик". Издалека к берегу приближался дикий кабан, поэтому люди достали камеры и принялись снимать происходящее на видео.

Животное покупалось в Балтийском море, а после выбежало на пляж, чтобы скрыться в тени. Этот момент повеселил отдыхающих, но больше всех волновал вопрос – откуда взялся этот дикий кабан? -0-