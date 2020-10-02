Дикий слон нашел телефон туриста и сделала необычное видео

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слон из Национального парка Крюгера в ЮАР стал героем ролика, который пришелся по вкусу юзерам сети.

Животное мирно прогуливалось по парку, когда заметило странный предмет на земле. Как оказалось, под его ногами лежал смартфон очень популярного фруктового бренда. Гаджет снимал все происходящее, поэтому смог запечатлеть реакцию слона.

Сначала обитатель заповедника едва не наступает на телефон, а после отбрасывает его в сторону. Через некоторое время он возвращается, чтобы еще раз взглянуть в камеру находки и вновь пнул гаджет. В конечном итоге слон махнул хоботом и ушел.

Запись быстро собрала тысячи просмотров, а юзеры не удержались и принялись шутить: "Наверно он предпочитает смартфоны другой марки". -0-