Дима Билан показал, как радуется его очередной награде младшая сестра

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Дима Билан выложил на своей официальной страничке в Instagram видео с младшей сестрой Анной. Девушка, не скрывая эмоции, радуется победе брата в номинации "Лучший артист" Нового Радио.

Поклонники тут же отреагировали на новость. Они поздравили певца, не забыв и про Анну: "Когда брат и сестра так близки и болеют друг за друга, другой эмоции просто не может быть! Анечка супер. Поздравляю Вас, Дима! Лучший всегда! Радуюсь вместе с Вами! Ура!!!"

Сам же певец прокомментировал восторг девушки так: "Не первый раз вижу твою эмоцию. И знаешь же, главное не награды - а путь, который приятен и близок!" -0-