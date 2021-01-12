Дима Билан решился на отчаянный шаг и кардинально сменил имидж

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Дима Билан опубликовал у себя в Instagram новый снимок, который удивил пользователей.

Артист проводит время в тропической стране, где начался сезон дождей. По своей собственной прихоти Дима Билан решился на кардинальные перемены во внешности. Для этого он избавился от волос на своей голове, став лысым. Звезда эстрады признался, что пошел на такой отчаянный шаг из-за того, чтобы сменить цвет шевелюры, а также в сторис он упомянул о том, что ему "надоели волосы".

Фото из Instagram

Впрочем, юзеры с позитивом восприняли такие новости от Димы Билана и поддержали его в комментариях. Пост собрал десятки тысяч лайков и множество разнообразных отзывов. -0-