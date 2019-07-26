Дима Билан сменил имидж и превратился в русского Джонни Деппа

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Дима Билан в очередной раз поразил своих поклонников. Новый снимок артиста появился в его Instagram.

Дима Билан кардинально сменил имидж, покрасив волосы в светлый цвет. Поклонники звезды уже привыкли к трансформациям артиста, однако в этот раз были удивлены.

Певец стал похож на молодого Джонни Деппа. Именно такое сходство заметили сотни пользователей Instagram, чем и поделились в комментариях к записи на странице знаменитости. Одним из первых со сменой имиджа певца поздравил Николай Басков: "Привет блондинам!" -0-

Джонни Депп. Фото jpgs.ru