Дима Билан сообщил о премьере нового трека

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец на своей странице в Instagram поделился с поклонниками радостной новостью. Артист сообщил о выходе песни "Dreams", которая стала доступна на всех цифровых площадках.

Билан прокомментировал премьеру так: "Ох и качнет же этот трек интернет-просторы и не только!".

Еще в августе текущего года в своем личном аккаунте певец сообщал о новой музыкальной композиции. Поклонники звезды радостно восприняли новость о готовности песни: "Слышу, что это прямо та музыка, которую ты от души всегда хотел делать! Это очень мощно!", "С премьерой! Да исполнятся все наши мечты!", "Ну это просто круть! Нереальный трек!", "Вау! Дима, поздравляю Вас! Это просто суперский, танцевальный потенциальный хит!".-0-