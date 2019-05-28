Димаш Кудайберген представит новую песню на открытии II Европейских игр

28 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанский певец Димаш Кудайберген примет участие в церемонии открытия II Европейских игр в Минске.

"Увидимся на церемонии открытия II Европейских игр. Будет премьера песни", - написал певец на своей странице в Instagram.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Право проведения Игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.-0-