Диму Билана без бороды не узнали поклонники

14 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Дима Билан удивил социальные сети сменой имиджа. Известный певец сбрил бороду и поделился результатом преображения в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики не узнали Билана. Многие обметили, что без бороды певец выглядит значительно моложе. Дима Билан уже однажды проводил эксперименты со своей внешностью. Тогда певец изменил форму бороды. -0-
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