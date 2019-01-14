Диму Билана без бороды не узнали поклонники

14 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Дима Билан удивил социальные сети сменой имиджа. Известный певец сбрил бороду и поделился результатом преображения в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики не узнали Билана. Многие обметили, что без бороды певец выглядит значительно моложе. Дима Билан уже однажды проводил эксперименты со своей внешностью. Тогда певец изменил форму бороды. -0-