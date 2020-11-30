Диму Билана заподозрили в неожиданном романе

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диму Билана подозревают в романе со звездой шоу "Пацанки", которую зовут Анастасия Петрова.

Он активно делиться в личном Instagram совместными снимками с девушкой. Например, Билан показывал в своих соцсетях, как они проводили день: Насте сделали модное окрашивание волос, а затем они провели вечер в ресторане.

Пока певец никак не комментирует свою личную жизнь, а фанаты жду от него откровенных признаний. В любом случае, эти фото стали для поклонников неожиданностью.-0-