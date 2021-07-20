Директор певицы МакSим рассказала о состоянии здоровья артистки

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Марина Максимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, остается в больнице и находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказала директор артистки Маргарита Соколова в Instagram.

Согласно ее заявлению, звезда находится в тяжелом состоянии, но без ухудшения состояния здоровья. Врачи проводят проводят обследование, но ничего конкретного пока сказать не могут. "Молимся, надеемся и ждем!" - написала директор.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня с 70% поражением легких. Позже звезду подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. С тех пор артистка находится на лечении, а вокруг ее состоянии возникает все больше и больше слухов. -0-