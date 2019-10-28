Disney и Fox выпустят новый "Ледниковый период"

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Disney и Fox намерены снять спин-офф легендарного мультфильма "Ледниковый период", сообщает портал Discussing Film .

Главным героем новой картины станет одноглазая ласка Бак. Этот персонаж появился в последних трех частях "Ледникового периода". Disney и Fox расскажут историю этого героя, а также, по всей видимости, раскроют секрет - как он потерял глаз.

Помимо всего прочего, сообщается, что компании будут работать над продолжением картины "Рио", в которой расскажут о жизни друзей-канареек - Педро и Нико. Пока неизвестно, когда состоится премьера картин и кто будет озвучивать персонажей. -0-