Disney и Pixar представили первый трейлер мультфильма про Базза Лайтера (Видео)

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатели "Истории игрушек" представили в сети первые кадры из грядущего мультфильма про легендарного персонажа – Базза Лайтера. Ролик разместили на YouTube.

Производством картины занимается компания Pixar совместно с Disney, а проект получил название "Лайтер" ("Lightyear"). История расскажет нам путь становления космического рейнджера, на котором основывался образ игрушки Базза Лайтера в знаменитом мультфильме.

Озвучил главного героя Крис Эванс, а вот подробностей сюжета пока нет, однако, судя по первым кадрам, зрителя ждет захватывающее космическое приключение. Режиссером картины стал Энгус Маклейн, а премьера мультфильма про Базза Лайтера запланирована на 17 июня 2022 года. Еще больше интересного из мира кино ищите тут -0-