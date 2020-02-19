Disney планирует экранизировать "Рапунцель"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Disney планирует экранизировать знаменитый мультфильм "Рапунцель: Запутанная история", пишет Screen Rant.

Известно, что сценарий картины напишет Эшли Пауэлл - сценарист фильма "Щелкунчик и четыре королевства". Эту информацию Screen Rant подтвердили в самой студии, подчеркнув, что проект находится на ранней стадии разработки.

Издание отмечает, что не обладает информацией, повторит ли полностью лента анимационную картину 2010 года, или же создатели будут придерживаться оригинального сюжета сказки братьев Гримм.

Актерский состав также пока неизвестен.-0-