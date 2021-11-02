Disney+ показал первый трейлер сольного проекта про Бобу Фетта (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Disney+ представил фанатам франшизы Star Wars первые кадры из грядущего проекта "Книга Бобы Фетта". Ролик разместили на YouTube.

В будущем сериале речь пойдет о легендарном охотнике за головами Бобе Фетте, который уже появлялся не только в оригинальных фильмах, но и в "Мандалорце".

Главные роли в новом шоу из восьми эпизодов об охотнике за головами Бобе Фетте исполнили Темуэра Моррисон и Вэнь Минна (наемница Феннеке Шанд). К слову, ранее исполнитель центральной роли уже появлялся во втором эпизоде фильма "Звездные войны", где исполнил на экране персонажа Джанго Фетта. Сериал стартует на Disney+ с 29 декабря. Еще больше интересного из мира кино ищите на сайте ТВ.БелТА. -0-