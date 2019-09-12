Disney показал, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания разместила в своем Instagram видео, как знаменитая актриса Анджелина Джоли становится Малефисентой.

Ролик был опубликован в преддверии премьеры второй картины о знаменитом сказочном персонаже. Поклонники звезды смогли своими глазами увидеть, как несколько гримеров превращают Анджелину Джоли во Владычицу тьмы.

Интересно, но процесс преображения показан в обратном направлении. Сначала актрисе заплетают косы, а затем добавляют рога. Все это под зажигательный трек Back in black. После этого Анджелина Джоли вставляет клыки, чтобы улыбнуться на камеру. Ролик уже посмотрели более 1,5 миллиона пользователей Instagram. -0-