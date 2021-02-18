Disney представил первый трейлер приквела к фильму "101 далматинец" с Эммой Стоун

Скриншот из видео
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube-канале студии Disney появился новый трейлер грядущего приквела фильма "101 далматинец" под названием Cruella.
Картина расскажет о молодости злодейке Круэллы Де Виль, роль которой исполнит талантливая американская актриса Эмма Стоун. Действие будет происходить в 1970-х годах прошлого столетия.
Девушка мечтает сделать шубу из шкур далматинцев, однако у нее что-то идет не так. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи, а сценарий подготовили Дэна Фокс и Тони МакНамара. Премьера фильма запланирована на 28 мая 2021 года. -0-