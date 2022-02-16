Disney представил трейлер полнометражного фильма "Чип и Дейл спешат на помощь" (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая компания опубликовала в сети первый трейлер грядущей полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь". Ролик разместили на Youtube.
По сюжету герои встречаются спустя 30 лет и пускаются в авантюрное приключение. Бурундуки намерены найти своего друга, который пропал во время тура.
В картине также появятся персонажи и из других знаменитых мультфильмов Disney. Премьера состоится 20 мая на стриминговом сервисе Disney+.-0-
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