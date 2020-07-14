Disney+ выпустит новый сериал по вселенной "Звездных войн"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания LucasFilm начала разработку нового мультсериала по вселенной "Звездных войн", об этом сообщает портал DeadLine.

По информации издания, главными героями будущего проекта станет команда под названием "Бракованная партия", которая уже появлялась в финальном сезоне мультсериала "Войны клонов".

Персонажи пришлись по вкусу фанатам вселенной, поэтому в LucasFilm решили сделать про них спин-офф. По предварительной информации, сюжет развернется после событий текущего мультсериала. От героев отвернутся начальники, поэтому они начнут карьеру наемников. Мультгерои будут исследовать Галактику и выполнять различные миссии.

Исполнительным продюсером грядущего проекта станет Дэйв Филони, сценарий напишет Дженнифер Корбет, которая ранее проявила свой талант в работе над проектом "Звездные войны: Сопротивление", а режиссером выступит Брэд Рау ("Звездные войны: Повстанцы"). Выход сериала на Disney+ планируется в 2021 году. -0-