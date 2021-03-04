Диван оказался на верхушке дерева в Австралии. Как он туда попал? (Видео)

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook разместили интригующие кадры, которые удалось запечатлеть жителям города Вуллонгонг в Австралии.

Утром в выходной один их местных вышел на улицу попить кофе и заметил нечто странное, что вызвало массу вопросов. Мужчина искал место, чтобы присесть и расслабиться, но заметил на верхушке 25-метрового дерева черный диван.

Никто не знает, как мебель могла там оказаться, однако чтобы снять диван - потребовалась вышка и несколько рабочих. Кадры опубликовали в соцсети, но никто из очевидцев не откликнулся, чтобы пролить свет на ситуацию. Власти города сообщили, что просто так этого не оставят, а видео набирает просмотры. Самый популярный комментарий под роликом - "Как он туда попал?". -0-