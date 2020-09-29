Дизайнер придумал изящный способ заменить моделей на показе в Милане - фото

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус повлиял практически на все сферы жизни человечества, поэтому модные показы тоже не остались в стороне, однако дизайнер одного модного бренда нашел хитрый и красивый выход. Об этом пишет The Sun.

Из-за пандемии на модных показах начали действовать определенные правила, касающиеся социального дистанцирования и ограничения по количеству людей. В связи с этим один из дизайнеров придумал изящный способ заменить моделей и на Неделе молы в Милане выступили куклы в модных нарядах.

Моделями стали куклы-марионетки, а само мероприятие проходило в стиле кукольного спектакля. Кроме этого, гостями мероприятия тоже стали игрушечные куклы, которые выглядели практически идентично в сравнении со своими знаменитыми оригиналами из людей. Куклы показали несколько новинок дизайнера, а в соцсетях задумка приобрела широкую популярность. -0-